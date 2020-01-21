شكرا لقرائتكم خبر عن ولاء للتأمين يرتفع بمنطقة إيجابية – تحليل صباحي – 21-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ولاء للتأمين (8060) في آخر جلساته، في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 17.01، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 23.28 إلى 13.14)، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.94% بما يعادل 0.34 نقطة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 19.41 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية، طيلة ثبات الدعم 17.01.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.01 ومستوى المقاومة 19.00.