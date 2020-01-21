شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض ريت يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 21-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الرياض ريت (4330) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 1.36% بما يعادل 0.12 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، لينجح باختراق مستوى المقاومة المهم 8.83.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 8.83، ليستهدف مستوى المقاومة 9.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.01 ومستوى المقاومة 19.00.