شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 21-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الحمادي (4007) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 1.24% بما يعادل 0.28 نقطة، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليهاجم السهم مستوى المقاومة 22.85، فهذا المستوى يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 26.60 إلى 19.10)، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 22.85، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 23.73 الذي يمثل نسبة 61.8% منها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.36 ومستوى المقاومة 23.34.