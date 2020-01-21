الاقتصاد

الأسهم اليابانية تتراجع في جلستها الصباحية

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تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 187,08 نقطة أو ما يعادل 0.78% ليصل إلى 23896,43 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11.30 صباحا بالتوقيت المحلي (جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 8,08 نقطة، أو 0.46% ليصل إلى 1736,08 نقطة.

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