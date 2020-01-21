شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم اليابانية تتراجع في جلستها الصباحية والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 187,08 نقطة أو ما يعادل 0.78% ليصل إلى 23896,43 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11.30 صباحا بالتوقيت المحلي (جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 8,08 نقطة، أو 0.46% ليصل إلى 1736,08 نقطة.