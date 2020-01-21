شكرا لقرائتكم خبر عن مستوردى قطع غيار السيارات: تراجع الأسعار بعد 3 أشهر مع التعاقدات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طه حسين طعيمة ، عضو رابطة تجار مستوردى قطع الغيار، أن قطاع قطع غيار السيارات لن يشعر بانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ، إلا مع التعاقدات الجديدة فى الاستيراد ودخول شحنات بالأسعار الجديدة للدولار، موضحا أن التعاقدات تتم كل 3 إلى 6 أشهر.

وطالب طعيمة ، فى تصريح خاص لـ " الخليج 365 "، بضرورة تقليل الأعباء على المستوردين فى الموانئ حيث ارتفعت أسعار الأرضيات ومصاريف شحن الحاويات من 60 إلى 180 ألف للواحدة، وتشمل بنود كشف على الحاوية وتأمين ونظافة وأرضيات وغيرها، والتى تمثل أعباء تمنع من تخفيض أسعار قطع غيار السيارات تماشيا مع تخفيض سعر الدولار.

وأشار عضو رابطة تجار مستوردى قطع الغيار، إلى أن ركود الأسواق أدى إلى ارتفاع حجم المخزون لدى التجار، وتراجع فى كميات الاستيراد، موضحا أن المستهلك الذى يفقد أي جزء من سيارته سواء الفانوس أو المراية أو غيرها لا يقوم بشرائه إلا مع تجديد الترخيص قبل الفحص، نتيجة زيادة الأعباء الاقتصادية لديه .

من الجدير بالذكر، أن سعر صرف الدولار تراجع منذ الأسبوع الماضى بكميات كبيرة ليواصل انخفاضه أمام الجنيه المصرى بعد ارتفاع الاحتياطى النقدى لدى البنوك المصرية من الدولار، ووصل سعر الدولار اليوم الاثنين 20 -1 -2020 أمام الجنيه المصرى 15.76جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع للشراء، مقابل سعره صباحا 15.79جنيه للشراء، 15.89جنيه للبيع، ومسجلا فى البنك التجارى الدولى cib مسجلا 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع للشراء، مقابل سعره صباحا 15.76جنيه للشراء، 15.86جنيه للبيع.