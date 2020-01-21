شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الياباني يثبت أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقر صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المجللين في الأسواق، وذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية لبنك اليابان والذي عكس تقديم المركزي الياباني للمزيد من المرونة في السياسة النقدية مع تقديمه تسهيلات تمويلية للصناديق المتداولة في البورصة (ETF) بهدف تحسين السيولة في سوق صناديق البورصة (ETF)، وتتوجه الأنظار حالياً لما سوف يسفر عنه المؤتمر الصحفي الذي سوف يعقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في طوكيو.

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