شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار الاسترالي للجلسة السادسة على التوالي أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية عشرة في خمسة عشرة جلسة من الأعلى له منذ 23 من تموز/يوليو الماضي أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الاسترالي ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط توجه أنظار المستثمرين إلى انطلاق فعليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا.

في تمام الساعة 05:23 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.16% إلى مستويات 0.6862 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6873، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6857، بينما حقق الأعلى له عند 0.6881.

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هذا وقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي البيانات الاقتصادية التي أظهرت اتساع أكبر شريك تجاري لاسترالي وأكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم 6.1% خلال عام 2019 وذلك على الرغم من النزاع التجاري بين بكين وواشنطون والذي شهد مؤخراً انفراجه مع توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي الأربعاء الماضي على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في واشنطون.

وفي نفس السياق، فقد أشاد الرئيس الأمريكي ترامب الأحد الماضي بالاتفاق الجزئي مع الصين معرباً عن كون الاتفاق سيساهم في خفض الحوافز الجمركية ويفتح الباب أمام المنتجات الأمريكية مثل اللحوم والدواجن بالإضافة إلى فول الصويا والأرز وغيرها من المنتجات للدخول إلى الصين، مضيفاً أن بكين ستبذل ما بوسعها للتأكيد على أفضلية هذا الاتفاق، وذلك مع تطرقه لكون واشنطون لديها علاقات مميزة مع بكين في الوقت الراهن.

كما أفاد الرئيس الأمريكي ترامب أن العلاقات بين بلاده والصين أفضل من أي وقت مضي وأن بكين تحترم واشنطون في الوقت الراهن، ويذكر أن ترامب نوه أثناء توقيع الاتفاق التجاري مع الصين لكون إدارته ستترك الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية حتى بعد توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق وأنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية من على السلع الصينية تماماً عقب توقيع المرحلة الثانية من الاتفاق.