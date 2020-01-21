شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مناطق جديدة للبحث عن البترول والغاز بالمتوسط والصحراء .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ عدد الاتفاقيات البترولية التى وقعتها وزارة البترول والثروة المعدنية مع المستثمرين والشركاء الأجانب منذ شهر يوليو من العام 2014 وحتى الأن 79 اتفاقية بترولية، ووقع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا ، أمس ، 9 اتفاقيات بترولية للبحث عن البترول والغاز الطبيعى وإنتاجهما بمنطقتى البحر المتوسط والصحراء الغربية وكانت تفاصيل تلك الاتفاقيات كالتالي.. 1-منطقة شرق حورس بالصحراء الغربية باستثمارات 5ر24 مليون دولار ومنحة توقيع 23 مليون دولار لحفر 5 آبار. 2-منطقة أبو سنان بالصحراء الغربية باستثمارات 8ر7 مليون دولار ومنحة توقيع مليون دولار لحفر 3 آبار. 3-منطقة غرب الفيوم بالصحراء الغربية باستثمارات 7ر24 مليون دولار ومنحة توقيع 27 مليون دولار لحفر 6 آبار. 4-منطقة بدر -2 وبدر -17 بالصحراء الغربية باستثمارات 60 مليون دولار ومنحة توقيع 10 مليون دولار لحفر 9 آبار. Advertisements 5- تعديل بمنطقة غرب كنايس بالصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 5ر5 مليون دولار ومنحة توقيع 4 مليون دولار لحفر بئرين. 6- تعديل بمنطقة غرب كلابشة بالصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 8ر20 مليون دولار ومنحة توقيع 6 مليون دولار لحفر 8 آبار. 7- منطقة امتياز الفنار البحرية بالبحر المتوسط مع شركة إيجاس وشركتى شل وبتروناس باستثمارات حدها الأدنى حوالى 129 مليون دولار ومنحة توقيع 3 مليون دولار لحفر بئرين. 8- منطقة امتياز شمال سيدى جابر البحرية بالبحر المتوسط مع شركة إيجاس وشركتى شل وبتروناس باستثمارات حدها الأدنى حوالى 180 مليون دولار ومنحة توقيع 10 مليون دولار لحفر 3 آبار. 9- تعديل سعر الغاز بمنطقة امتياز البرج البحرية بالبحر المتوسط . 10- 452.3 مليون دولار ومنح توقيع حوالى 84 مليون دولار الحد للاستثمارات للاتفاقيات الـ9.

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