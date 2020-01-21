شكرا لقرائتكم خبر عن ألافكو لتمويل شراء وتاجير الطائرات (ALAFCO) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 21-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 280 فلس، في ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما اخترق السهم خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، وهو ما يدعو لمزيد من الانخفاض في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 250 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 270 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 256 بينما مستوى المقاومة هو 262 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط