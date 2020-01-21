شكرا لقرائتكم خبر عن أجوان الخليج العقارية (AJWAN) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 21-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاسفل خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 14.10 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 13.50 فلس كمستوى اول ثم 12.50 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 15 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 13.9 بينما مستوى المقاومة هو 14.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط