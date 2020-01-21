شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الكويتية للاستثمار (KINV) ينخفض بعد سلسلة ارتفاعات -تحليل صباحي- 21-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم امس الاثنين ليغلق عند مستوى 157 فلس، وذلك بعد سلسلة من الارتفاعات بداها السهم مع بداية العام الحالي، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ اغلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم تراجعات في الاجل القصير قد تصل الى 151 فلس كمستوى اول ثم 140فلس كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 161 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 155.0 بينما مستوى المقاومة هو 159.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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