شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني (NBK) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 21-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في ثاني جلسات الأسبوع الحالي ليغلق عند مستوى 1098فلس، وذلك على خلفية ملامسته للحد العلوي للقناة الصاعدة قصيرة الأجل، ليكون بذلك السهم نموذج "Bearish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تصل به لمستوى الدعم 1080 فلس كمستوى اول ثم 1020 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1120 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 1,090.0 بينما مستوى المقاومة هو 1,110.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط