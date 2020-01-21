شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أجيليتي للمخازن العمومية (AGLTY) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 21-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين بدون أي تغيير مقارنة باغلاق الاحد الماضي، حيث اغلق عند مستوى 817 فلس، ملامسا لمستوى المقاومة الحالي عند 820 فلس، كما يقترب السهم من الحد العلوي للقناة الصاعدة متوسطة الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع معها ان تدفع بالسهم لاسفل في عملية جني أرباح قد تصل الى 770 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 830 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 810 بينما مستوى المقاومة هو 820 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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