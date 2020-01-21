شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الصفاة للطاقة القابضة (SENERGY) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 21-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 22.80 فلس، وهو اعلى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، لينجح بذلك السهم في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستويات اعلى قد تصل الى 24 فلس كمستوى اول ثم 27 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 21 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 22 بينما مستوى المقاومة هو 23.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد