شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المباني (MABANEE) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 21-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 915 فلس، وذلك بعدما فشل في تجاوز مستوى مقاومته الحالي عند 920 فلس، في ظل انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستويات قد تصل الى 850 فلس خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 930 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 910.0 بينما مستوى المقاومة هو 920.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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