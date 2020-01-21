شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميزان القابضة (MEZZAN) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 21-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 489 فلس، لينزلق بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يعد إشارة سلبية، كما يواجه السهم حاليا مستوى العدم 485 فلس، والذي في حالة اختراقه فسيواصل السهم تراجعه لمستويات اقل قد تصل الى 450 فلس، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 484.0 بينما مستوى المقاومة هو 497.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط