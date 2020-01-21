شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للتأمين (AKHI) يتداول في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 21-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في نطاق ضيق منذ الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 1.96 ريال، في ظل تواضع كميات التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، ومازال السهم يلامس متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لاعادة اختبار مستوى الدعم 1.75 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.05 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.93 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.98 ريال

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الميل العام المتوقع اليوم: هابط