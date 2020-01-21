شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 21-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 9.49 ريال، ملامسا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وبالتزامن مع ملامسة السهم لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، مما نتوقع معه ان يضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 9.10 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 9.60ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9.40 ريال وبين مستوى المقاومة هو 9.51 ريال

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الميل العام المتوقع اليوم: هابط