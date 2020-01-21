شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 21-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 7123 نقطة، وذلك على خلفية ملامسته لخط القناة الصاعد قصير الأجل، وهو ما يشير الى إمكانية إعادة المؤشر لمستوى الدعم 7000 نقطة مرة أخرى، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7200 نقطة. من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 7,073 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 7,161 نقطة

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