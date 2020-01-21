شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 21-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات امس الاثنين في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 10689 نقطة، في ظل ارتفاع في كمية التداول، كما يتداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 10550نقطة مرة أخرى، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10800 نقطة. من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,632 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,723 نقطة

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