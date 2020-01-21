شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلي ترفع شعار الاستدامة والتنـوع فـي إكسبـو 2020 دبـي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تكثف جمهورية تشيلي استعداداتها في الوقت الحالي للمشاركة في إكسبو 2020 دبي تحت شعار: «الاستدامة، التنوع، التقاليد والتقدم» والتي تشمل الركائز الأساسية الأربع لتشيلي وتجسد مبادئها.

وعلى امتداد جناحها الذي تبلغ مساحته 700 متر مربع، ستعرض تشيلي إنتاجها الغذائي المستدام والموثوق، الطاقة المتجددة، التعدين المنتج والمستدام، السياحة المستدامة، ريادة الأعمال والابتكار، البنية التحتية المستدامة، علم الفضاء والمؤسسات العريقة.

وتعرض تشيلي قدراتها في مجال الطاقة المتجددة، ومع توفر أشعة الشمس لمدة تصل إلى 4000 ساعة في بعض المناطق من البلاد سنوياً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشيلي ترفع شعار الاستدامة والتنـوع فـي إكسبـو 2020 دبـي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.