شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ملفات بيئية على طاولة قمة العشرين والان نبدء بالتفاصيل

أكد مختصون في قطاع البيئة، أن اجتماع قمة العشرين يشهد مناقشة عدة ملفات بيئية على رأسها: تكلفة التدهور البيئي، وصحة وسلامة البيئة، والتوعية البيئية بين الواقع والمأمول، وملف المخاطر البيئية وتأثيرها على الصحة والبيئة، التي تناقش قضايا الطاقة والتغير المناخي وانبعاث الغازات، والتزام المجموعة بالاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وتبني السياسات الداعمة للتنمية المستدامة، التي تضمن النمو الاقتصادي والاجتماعي مع الحفاظ على الموارد البيئية، والمساهمة في تعزيز الإنتاج والاستهلاك المستدامين.

وأشاروا لـ«اليوم» إلى أن المملكة وضعت محور الحفاظ على كوكب الأرض في مقدمة أجندتها خلال رئاستها مجموعة العشرين، لا سيما أنها حققت الكثير من الإنجازات في مجال الاستدامة، منها: اعتماد الإستراتيجية الوطنية للبيئة والإستراتيجية الوطنية للمياه، وتأسيس خمسة مراكز متخصصة وطنية، وإنشاء صندوق البيئة، وتقديم نحو 50 مبادرة من سبع وزارات لتحقيق الاستدامة والحفاظ على الموارد البيئية.

وكشف الأستاذ المساعد في علوم البيئة بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور أحمد صمان، عن ستة ملفات بيئية تعد هاجسا دوليا وإقليميا، تتمثل في: تكلفة التدهور البيئي، وصحة وسلامة البيئة، والتوعية البيئية بين الواقع والمأمول، إضافة إلى المخاطر البيئية وتأثيرها على الصحة، وملف تقييم الضوضاء وتأثيراتها كأحد أخطر الملوثات، وسادسا جودة البيئات الداخلية.

Advertisements

وقال الأستاذ المشارك بقسم العلوم البيئية بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور طلال الميلبي: إن أهم الملفات البيئية، التي يمكن مناقشها في قمة العشرين هي قضايا الطاقة والتغير المناخي وانبعاث الغازات والتزام دول المجموعة بالاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وتبني السياسات الداعمة للتنمية المستدامة، التي تضمن النمو الاقتصادي والاجتماعي مع الحفاظ على الموارد البيئية، والمساهمة في تعزيز الإنتاج والاستهلاك المستدامين.

وأضاف: إن المملكة تعمل على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على الموارد البيئية.

وأشار الميلبي إلى أن من الأهداف الإستراتيجية المعنية بهذا الجانب الحد من التلوث، وحماية البيئة من الأخطار الطبيعية، وحماية وتهيئة المناطق الطبيعية، وضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي، وضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية.