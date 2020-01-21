شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف المستقبل والإصلاحات المالية تتصدر مناقشات منتدى الرياض والان نبدء بالتفاصيل

يطرح منتدى الرياض الاقتصادي رؤى متجددة تعزز صناعة عدد من القطاعات التي تشملها دراسات المنتدى، إذ من المنتظر -كما يتوقع اقتصاديون بأروقة اجتماعات قطاعات الأعمال في غرفة الرياض- أن يعلن عن خمس دراسات تمثل قضايا وطنية ومحورية في رؤية 2030، في المنتدى الذي يعقد خلال الفترة من 21-23 يناير برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويحظى منتدى الرياض الاقتصادي بثقل نوعي في منهجية وأساليب الدراسات وتقويمها من خلال حشد من الخبراء والباحثين والمعنيين، ويتعزز هذا الثقل بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين في تناول ملفات هذه القضايا، إذ تبدأ هذه التشاركية الموسعة من اختيار الدراسات ومناقشتها وتناولها وتحليلها، وحتى الجلسات الرئيسية لدورات المنتدى التي يشارك فيها عدد من الوزراء ونوابهم أو مساعديهم.

» وظائف المستقبل

ويرأس وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أولى جلسات منتدى الرياض الاقتصادي والتي خصصت لاستعراض دراسة «وظائف المستقبل»، ويشارك في الجلسة الدكتور محمد السديري مدير عام صندوق الموارد البشرية سابقا، والدكتورة خلود أشقر خبيرة المؤهلات التعليمية والتدريبية ومنظومة المهارات، والدكتور عبدالله الشدادي، وذلك من الساعة السابعة وحتى التاسعة من يوم الثلاثاء 21 يناير الجاري.

» الإصلاحات المالية

ويرأس مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية عبدالعزيز الرشيد، جلسة دراسة «الإصلاحات المالية العامة»، ويشاركه في الجلسة عبدالمحسن الفارس الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مصرف الإنماء، والدكتور محمد آل عباس عضو مجلس الشورى، ومحمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية، وذلك من الساعة التاسعة والنصف وحتى الحادية عشرة والنصف صباحا من يوم الأربعاء 22 يناير الجاري.

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» المشاكل البيئية

ويترأس وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة الدكتور أسامة فقيها، جلسة «المشاكل البيئية»، ويشاركه في حوار الجلسة كل من الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن وكيل مساعد لشؤون التنمية المستدامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط، والدكتور وليد زباري أستاذ إدارة الموارد المائية بجامعة الخليج والدكتور محمد الكثيري رئيس مجلس إدارة شركة سيبكو لحماية البيئة، وتقام الجلسة من الساعة الثانية عشرة وحتى الثانية ظهرا من يوم الأربعاء 22 يناير الجاري.

» القطاع غير الربحي

ويرأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي جلسة «القطاع غير الربحي»، ويشاركه في الجلسة كل من الأميرة نوف بنت محمد آل سعود الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد الخيرية، والدكتور يوسف الحزيم أمين عام مؤسسة العنود الخيرية والدكتور رجا المرزوقي أستاذ الاقتصاد بمعهد الأمير سعود الفيصل، وتبدأ الجلسة من الساعة الثانية عشرة وحتى الثانية ظهرا، وذلك يوم الخميس 23 يناير الجاري.

» الهجرة العكسية

ويترأس نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم جلسة «الهجرة العكسية»، ويحاوره فيها كل من المهندس بدر الحمدان المدير العام لمركز التراث الوطني، والدكتورة عزيزة النعيم، أستاذ الدراسات الاجتماعية، والدكتور محمد السكران أستاذ علوم الأغذية والزراعة، وذلك من الساعة التاسعة والنصف وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، من يوم الخميس 23 يناير الجاري.