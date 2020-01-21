شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملفات في ندوة مستقبل الإحصاءات الاقتصادية لـ«الإسكوا» والان نبدء بالتفاصيل
وتعد (الإسكوا) إحدى اللجان الإقليمية الخمس التي أنشأتها الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي حددها ميثاق الأمم المتحدة من خلال تعزيز التعاون والتكامل بين بلدان كل منطقة من مناطق العالم. وتهدف منظمة الإسكوا إلى تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الأعضاء، وتعزيز التفاعل والتعاون بينها، وتشجيع تبادل المعلومات والممارسات الجيدة والدروس المكتسبة، وتحقيق التكامل الإقليمي بين المنطقة العربية والمناطق الأخرى، وإطلاع العالم على ظروف بلدان المنطقة واحتياجاتها.
وتوفّر الإسكوا إطارًا لصياغة السياسات ومواءمتها، ومنبرًا للالتقاء والتنسيق، وبيتًا للخبرة والمعرفة، ومرصدًا للمعلومات، وتنسّق أنشطتها مع الإدارات والمكاتب الرئيسة في مقر الأمم المتحدة، ومع الوكالات المتخصصة، والمنظمات الدولية والهيئات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية وهيئاتها الفرعية، ومجلس التعاون الخليجي.
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