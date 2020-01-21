شكرا لقرائتكم خبر عن «أوميغا» تفتتح بوتيكها الجديد في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

افتتحت ساعات أوميغا السويسرية المشهورة ثالث بوتيك لها في الرياض، بالتعاون مع شركة الحصيني التجارية، وكيل ساعات أوميغا في المملكة.

واحتفاء بافتتاح أحدث بوتيك لأوميغا، أقيم حفل إطلاق كبير في الرياض بارك مول. وقد أتاح هذا الحدث لسكان العاصمة الفرصة لاكتشاف المزيد عن ساعات أوميغا، وما يمكن لهم أن يتوقعوه من هذا الحدث الاستثنائي المميز.

وبهذه المناسبة، قال رينالد آشليمان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أوميغا: «نحن سعداء بافتتاح متجرنا الثالث في الرياض، مما يدل على تزايد شعبية علامتنا التجارية في المنطقة. آمل أن يتمكن كل ضيف من الدخول ومعاينة ما يجعل أوميغا غاية في التميّز».

وقد حضر حفل الإطلاق ممثلون عن شركة أوميغا، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة شركة الحصيني التجارية، وفي مقدمتهم الشيخ محمد الحصيني، الرئيس التنفيذي لشركة الحصيني التجارية، والذي قال: «نحن سعداء بإضافة بوتيك أوميغا الجديد إلى شبكة متاجرنا السعودية. وتمثل هذه الخطوة تطورًا كبيرًا في الوجود الإقليمي لأوميغا. كما نتطلع لاستقبال العملاء القدامى والجُدد والترحيب بهم، في الأشهر والسنوات القادمة».

وسوف يتيح البوتيك للعملاء فرصة اكتشاف مجموعة واسعة من أرقى ساعات أوميغا، مع باقة منوعة من الإكسسوارات. كل ذلك في أجواء الرفاهية التي يوفرها هذا البوتيك. وقد تم ابتكار التصاميم الداخلية لخلق أجواء فخمة وراقية، مع الاهتمام البالغ بالتفاصيل في كل قطعة من الأثاث. وتتوافر في البوتيك باقات مختارة من مجموعات الساعات الأربع الشهيرة للعلامة التجارية.