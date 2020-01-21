شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يكرم البنك الأهلي كشريك في إنجازات عام من تحقيق رؤية وطن والان نبدء بالتفاصيل

‬‬‬‬‬‬تقديراً لدوره الريادي ضمن قطاع التمويل العقاري ودعمه لتنمية قطاع الإسكان، كرم معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل البنك الأهلي كشريك في إنجازات عام من تحقيق رؤية وطن ضمن ملتقى وزارة الإسكان، الذي أقيم تحت عنوان «رؤية تتحقق» كونه أحد أفضل الممولين العقاريين، وضمن أفضل برامج التمويل العقاري بالمملكة.

من جانبه، ثمّن نائب أول الرئيس التنفيذي رئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي الأستاذ خالد آل غالب تكريم البنك، مؤكداً استمرار دعم البنك للقطاع العقاري في المملكة، وحرصه على القيام بدور فاعل في تمويل احتياجات المواطنين السكنية والعقارية المتنوعة، مشيراً إلى أن البنك الأهلي كونه أكبر مؤسسة مالية في المملكة، فإنه يلعب دوراً ريادياً لدعم جهود التنمية الوطنية من خلال دعم المبادرات والبرامج والخطط التنموية، التي ستُسهم في تحقيق النمو المستدام وازدهار اقتصاد المملكة، لا سيما أن قطاع الإسكان أحد أهم القطاعات، التي توليها «رؤية المملكة 2030» اهتماماً خاصاً بهدف رفع نسبة التملك بين السعوديين.

‪ ‬‬‬‬‬‬من جهته، أوضح ريس بن محفوظ رئيس منتجات الأفراد بالبنك الأهلي أن التمويل البنكي يأتي مسانداً لحركة نمو قطاع الإسكان، مما ينعكس على نمو محافظ البنوك التمويلية، وفي مقدمتها البنك الأهلي الذي يستحوذ على حصة كبيرة من التمويل العقاري بالقطاع المصرفي، مبيناً أن ذلك ‪ يأتي في إطار الشراكة المتميزة بين البنك ووزارة الإسكان، التي تعكس قدرته على تقديم حلول وخيارات تمويلية متعددة لمواكبة تطورات سوق التمويل العقاري.‬‬‬‬‬‬