مؤشر أسعار العقارات السكنية يتماسك خلال ديسمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

شهدت مؤشرات أسعار مبيعات العقارات السكنية في السوق المحلي في الإمارات تماسكاً نسبياً بتراجع تراوح بين 0.6 و2% خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي مقارنة بنفس الفترة من 2018.

سجل مؤشر سوق العقارات العقارات السكنية في دبي أقل انخفاضا بنسبة 0.6% بينما لامس مؤشر عقارات الشارقة السكنية نسبة ال2%، في المقابل حقق المؤشر ارتفاعاً بنسبة 1.86% في إمارة عجمان.

دبي

انخفض مؤشر أسعار مبيعات العقارات السكنية في دبي بنسبة 1.4 نقطة، من 216.2 إلى 214.8، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 0.63٪ في ديسمبر 2019. كما انخفضت الأسعار 5.97٪ على أساس سنوي.

أبوظبي

انخفض مؤشر أسعار العقارات السكنية في أبوظبي لجميع الوحدات السكنية بنسبة 0.7 نقطة، من 79.8 إلى 79.1، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 0.80٪ في ديسمبر 2019. كما انخفضت الأسعار بنسبة 7.51٪ على أساس سنوي.

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الشارقة

سجلت أسعار مبيعات الشقق في الشارقة انخفاضاً في ديسمبر 2019 بنسبة 1.96٪ على أساس شهري، كما انخفضت أيضاً بنسبة 5.38٪ على أساس سنوي.

رأس الخيمة

سجلت أسعار مبيعات الشقق في رأس الخيمة انخفاضاً في ديسمبر 2019 بنسبة 2.09٪ على أساس شهري، كما انخفضت بنسبة 16.74٪ على أساس سنوي.

عجمان

سجلت أسعار مبيعات الشقق في عجمان زيادة في ديسمبر 2019، حيث ارتفعت بنسبة 1.86٪ على أساس شهري، وكذلك ارتفعت بنسبة 14.49٪ على أساس سنوي.