شركات المياه والكهرباء تُرسِّخ دورها قوة دافعة للاستدامة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

اختتمت مجموعة الشركات العاملة في قطاع المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي، والمنضوية تحت مظلة مؤسّسة أبوظبي للطاقة، مشاركتها المميزة والناجحة خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث كانت الشريك الاستراتيجي لهذا الحدث العالمي، ورسخت خلاله الدور الحيوي للقطاع باعتباره قوّة دافعة للاستدامة في دولة الإمارات. واستعرضت عدداً من البرامج والمبادرات والتقنيات والمشاريع المستدامة التي تنفذها.

وقال جاسم حسين ثابت الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمؤسسة أبوظبي للطاقة: «نفخر بالنجاح الذي حققناه خلال مشاركتنا بأسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث تمكنا من التعريف بالدور الحيوي لقطاع المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي، إلى جانب تسليط الضوء على إنجازاته وأهدافه في مجال الاستدامة. لقد شاركت شركاتنا ولأول مرة كمجموعة واحدة تحت مظلة مؤسّسة أبوظبي للطاقة لإظهار التزامنا الراسخ بالاستدامة. وإضافة إلى ذلك، كانت لنا فرصة التواصل مع قيادات المجتمع العالمي للاستدامة لتبادل الأفكار والرؤى حول ركائز الاستدامة.

واستعرضت مجموعة الشركات خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، دورها الجماعي في تعزيز مسيرة التنمية والتطوّر في الدولة.