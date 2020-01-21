شكرا لقرائتكم خبر عن أثر إيجابي لـ«إكسبو 2020 دبي» في القطاع السياحي العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود
توقعت منظمة السياحة العالمية أن تسهم الفعاليات الكبرى خلال عام 2020 مثل معرض «إكسبو 2020 دبي»، و«دورة الألعاب الأولمبية الصيفية» في طوكيو، بأثر إيجابي في القطاع من خلال دعم الحركة السياحية على المستوى العالمي، حيث من المتوقع أن ترتفع أعداد الزوار الدوليين بنسبة 4 إلى 6% خلال العام الجاري.
وجاءت منطقة الشرق الأوسط في صدارة الأقاليم من حيث نمو أعداد الزوار خلال 2019، بعدما سجلت نمو 8%، وهو أعلى مما كان متوقعاً. وتقدر أعداد السياح الدوليين على المستوى العالمي بنحو 1.5 مليار سائح، بنمو 4%، مقارنة مع عام 2018.
وأظهر مؤشر ثقة منظمة السياحة العالمية الذي تستطلع فيه آراء الخبراء في القطاع السياحي، تفاؤلاً حذراً خلال العام 2020، حيث يتوقع 47% منهم أداءً أفضل للقطاع.
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