شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي لصناعات الطيران» توقع صفقة تمويل بـ 300 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أعلنت «دبي لصناعات الطيران» أمس توقيع صفقة تمويل غير مضمون بمدة 4 سنوات وبقيمة 300 مليون دولار مع شركة بنك التعمير الصيني (فرع مركز دبي المالي العالمي) وبنك التعمير الصيني (آسيا) المحدودة، مع إمكانية زيادة المبلغ الرئيسي للقرض إلى 500 مليون دولار. وسوف تدعم هذه الصفقة احتياجات التمويل المستقبلية للشركة.
وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: يسعدنا أن نبدأ العام الجديد 2020 بصفقة كبيرة ومهمة مع فرع إحدى المؤسسات المصرفية الرائدة عالمياً في مركز دبي المالي العالمي. ونتطلع إلى تعميق علاقتنا مع بنك التعمير الصيني في المستقبل.
وقال يوان شنغروي، الرئيس التنفيذي لبنك التعمير الصيني (فرع مركز دبي المالي العالمي): يسرنا في بنك التعمير الصيني (فرع مركز دبي المالي العالمي) أن تتاح لنا الفرصة لإبرام هذه الصفقة الناجحة. وإنه لشرف كبير أن نساعد شركة دبي لصناعات الطيران في تلبية احتياجاتها التمويلية ونتطلع إلى المزيد من التعاون مع الشركة مستقبلاً.
وأضاف: يمثل هذا القرض أول صفقة تمويل يقوم بنك التعمير الصيني بترتيبها لشركة دبي لصناعات الطيران، ويسعدنا أن نتمكن من المشاركة في إنجاز مثل هذه الصفقة المهمة التي تؤكد على مكانة دبي لصناعات الطيران كشركة رائدة وتحظى باهتمام كبير في الأسواق المصرفية في كل من آسيا والشرق الأوسط. ونتطلع إلى الاستفادة بشكل مستمر من شبكة بنك التعمير الصيني وموارده في الخارج لتعميق شراكتنا مع شركة دبي لصناعات الطيران وتعزيز تعاوننا التجاري مع الشركة في المستقبل.
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