شكرا لقرائتكم خبر عن بيع فندق «شانغريلا دبي» بـ 700 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
بيع فندق «شانغريلا دبي» في مزاد علني بمقابل 700.2 مليون درهم، وذلك بعد إدراجه في وقت سابق من هذا الشهر على موقع «الإمارات للمزادات».
وتلقى الفندق الفاخر المؤلف من 42 طابقاً، والذي كان مملوكاً لمجموعة الجابر، عرضاً واحداً بقيمة 700.2 مليون درهم، وفقاً لنتائج مزاد الموقع المنشورة على الإنترنت. ولم تتضمن عملية البيع الأثاث أو الرخصة التجارية للعقارات السكنية والتجارية في البرج الواقع في قلب منطقة الأعمال الرئيسية على شارع الشيخ زايد.
وتعليقاً على المزاد، قال متحدث باسم مجموعة «شانغريلا»: «نود أن نؤكد لضيوفنا وشركائنا أن العمل في الفندق يسير كالمعتاد، حيث إن التغيير المحتمل في الملكية ليس بالضرورة أن يكون له تأثير قوي في اتفاقية الإدارة الخاصة بالفندق».
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