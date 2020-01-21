شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * يجتمع مجلس الإدارة يوم 3 فبراير المقبل، لمراجعة والموافقة على البيانات المالية لعام 2019، والاطلاع على مستجدات أعمال البنك.
* أعلنت شركة الإمارات للمرطبات عن قبول استقالة عبدالله رحمة العويس من عضوية مجلس الإدارة.
* يعقد مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، اجتماعه يوم 23 يناير الجاري، لمناقشة البيانات المالية الختامية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2019.
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