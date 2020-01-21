متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * يجتمع مجلس الإدارة يوم 3 فبراير المقبل، لمراجعة والموافقة على البيانات المالية لعام 2019، والاطلاع على مستجدات أعمال البنك.

* أعلنت شركة الإمارات للمرطبات عن قبول استقالة عبدالله رحمة العويس من عضوية مجلس الإدارة.

* يعقد مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، اجتماعه يوم 23 يناير الجاري، لمناقشة البيانات المالية الختامية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2019.