«ميرال»: تطوير مرافق جديدة في عالم فيراري أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أعلنت شركة «ميرال» أنها تعمل حالياً على تطوير مرافق ترفيهية وألعاب جديدة في «عالم فيراري أبوظبي»، وينتظر افتتاحها خلال النصف الأول من 2020، وتتضمن الإضافات الجديدة «منطقة العائلات»، وأفعوانية داخلية، وتجارب المشي على سطح المدينة الترفيهية، والانزلاق بحبل معلق.

وقال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال»: أمامنا عام آخر من الإنجازات التي ستحقق رؤيتنا في ترسيخ مكانة جزيرة ياس وجهة عالمية رائدة للترفيه، والاستجمام، والأعمال، ويسعدنا الإعلان عن المرافق الترفيهية المميزة التي ستتم إضافتها في «عالم فيراري أبوظبي» هذا العام. ونحن فخورون بهذه التوسعات الجديدة التي تواكب تطلعاتنا في عام 2020 وما بعده، كما نتطلع إلى استقبال المزيد من الزوار والترحيب بهم للاستمتاع بخيارات الترفيه المميزة المتاحة على جزيرة ياس.

منطقة العائلات

وتقدم «منطقة العائلات» محيطاً مرحاً تم تصميمه بعناية ليقدم للصغار تجربة مرح فريدة من نوعها، ومن المنتظر افتتاحها في شهر مارس/‏ آذار المقبل. وتضم منطقة العائلات مسارات تنبض بالحيوية وتقدم للزوار مجموعة متنوعة من الألعاب التي تناسب كل أفراد الأسرة.

«مهمة فيراري»

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أما الأفعوانية الجديدة التي ستتم إضافتها إلى المدينة الترفيهية فهي «مهمة فيراري» وتفتتح هذا العام، وتعتمد على تقنيات متقدمة تدمج بين المرح والإثارة والسرعة العالية، وتقدم هذه اللعبة للراكب تجارب مرئية تم تصميمها بدقة كبيرة تجمع بين أنظمة الدفع ومشاهد غامرة مذهلة، مصحوبة بمؤثرات سمعية وبصرية خاصة.

تجارب

أما تجارب المشي على سطح عالم فيراري أبوظبي وحبل الانزلاق، فسيجري افتتاحهما في مارس/‏ آذار المقبل، ويقدمان للزوار فرصة السير فوق السقف المميز للمدينة الترفيهية الذي يتوسطه شعار فيراري الذهبي الشهير، على ممشى يصل طوله إلى 600 متر. أما تجربة حبل الانزلاق فستقوم بنقل الزوار عبوراً بأفعوانية «طيران الأبطال»، ومن ثم العودة إلى المبنى الرئيسي ل«عالم فيراري أبوظبي»، حيث سيستمتع الزوار بمشاهد خلابة لجزيرة ياس في رحلة بطول 400 متر.

وأضاف الزعابي: فيما نحتفل بالذكرى العاشرة لافتتاح عالم فيراري أبوظبي، في شهر نوفمبر/‏ تشرين الثاني المقبل، فإننا نتطلع للاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات والتوسعات وتقديم تجارب ترفيهية لا تضاهى لكل زوارها.

وتعد الألعاب الجديدة إضافة نوعية إلى ما تقدمه «عالم فيراري أبوظبي» من ألعاب وتجارب حالية حطمت العديد من الأرقام القياسية العالمية. وبهذه الإضافات الجديدة، ترتفع قائمة الألعاب في المدينة الترفيهية إلى إجمالي 44 لعبة، إضافة إلى «فورمولا روسا» أسرع أفعوانية في العالم.

وقال الزعابي: يجري العمل على تطوير مشروع «ياس باي» الذي تقدر تكلفته الاستثمارية ب12 مليار درهم، حيث تستثمر ميرال 4 مليارات درهم في المشروع الذي سيضم فندق هيلتون الذي يحتوي على 550 غرفة، وجرى تنفيذ 85% منه وسيفتتح خلال العام الجاري، كما سيجري افتتاح صالة آيرينا الاتحاد التي ستستوعب 18 ألف شخص وسيجري افتتاحها خلال العام الجاري أيضاً.

وأضاف: تسير الأعمال الإنشائية في مشروع «سي وورد» الترفيهي وسيجري الانتهاء من تنفيذه في عام 2022 وسيعتبر المشروع أول مدينة ترفيهية لهذه العلامة خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر أنه سيجري الانتهاء من تنفيذ مشروع فندق عام وارنر براذرز الذي سيضم 250 غرفة في العام 2021، حيث سيتميز الفندق بتصاميمه الداخلية الفريدة و يتيح الدخول لمدينة عالم وارنر براذرز للقاطنين في الفندق.

تعاون مع إكسبو 2020 دبي

وتطرق الزعابي إلى وجود تعاون مع الفريق القائم على معرض إكسبو 2020 دبي، حيث سيجري الترويج للجزيرة عبر موقع إكسبو 2020 وطرح العروض الترويجية، والتعريف بالجزيرة من خلال موقع المعرض.

وذكر أن الشركة تمكنت من بيع 4 قطاع أراض في العام الماضي لمطورين عقاريين لإنشاء مشاريع سكنية في منطقة ياس باي في جزيرة ياس.

وأوضح أن دول الخليج العربي قد تصدرت أكثر الأسواق جلباً لزوار جزيرة ياس في العام الماضي، إلى جانب أسواق الصين والهند وألمانيا وبريطانيا وروسيا.

ولفت إلى أن السوق المحلي استحوذ على 30% من زوار المدن الترفيهية في جزيرة ياس، بينما استحوذ السياح والزوار من مختلف دول العالم على نسبة 70%.

وشدد على أهمية التعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي للترويج لجزيرة ياس كوجهة ترفيهية وسياحية هامة في أبوظبي، موضحاً أن الجزيرة تشارك عبر جناح الدائرة في مختلف المعرض والفعاليات العالمية التي تقام في لندن وبرلين ودبي وغيرها.

وكشف الزعابي أن الشركة قد أطلقت نظام «علي باي» للدفع حيث يتوفر في المدن الترفيهية وبعض المحال التجارية في مركز ياس مول التجاري، معرباً عن أمله بتفعيل التطبيق في مختلف فنادق الجزيرة .