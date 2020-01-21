«إينوك» تفتتح ثالث محطاتها في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان

افتتحت شركة بترول الإمارات الوطنية، «إينوك»، ثالث محطاتها البترولية في الشارقة مؤخراً، فيما افتتحت محطتين بنهاية العام الماضي في منطقة النهدة، ومنطقة اليرموك، على أن يصل عدد المحطات في الإمارة إلى 25 محطة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وافتتحت المجموعة محطتها الثالثة في منطقة التعاون على شارع الاتحاد بالاتجاه إلى دبي لتوسيع حضورها في الشارقة، ومختلف أرجاء الإمارات، لتلبية احتياجات المستهلكين، وتمكينهم من الوصول بسهولة ويسر إلى خدمات التزوّد بالوقود، وغيرها من مستلزمات المركبات، والأغذية، والمشروبات.

وكانت مجموعة «إينوك» قد كشفت مؤخراً عن خطط لتوسيع شبكة قطاع التجزئة ومحطات الخدمة التابعة لها في الإمارات بحلول عام 2020، في إطار جهودها لمواكبة متطلبات الدولة استعداداً لاستقبال إكسبو 2020 دبي عبر افتتاح 62 محطة جديدة باستثمارات 1.2 مليار درهم، حيث ستعمل على توسيع شبكة محطات الخدمة التابعة لها من 129 محطة حالياً، إلى 191 في أنحاء الدولة قبيل انطلاق فعاليات إكسبو دبي باعتبارها شريك الطاقة المتكاملة للحدث.

وتصل تكلفة التوسعات الجديدة في الإمارات حتى عام 2020 إلى 1.2 مليار درهم، بما يعادل تكلفة للمحطة الواحدة تصل إلى 20 مليون درهم، من بينها تكلفة توسعات العام الجاري (15 محطة جديدة) تراوح بين 300 - 350 مليون درهم، مؤكدة أن الشركة تعتمد على التمويل الذاتي في أعمال التوسعة والتطوير.