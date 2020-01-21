توحيد عبدالله: «إنستجرام» أكبر تهديد لتجارة الذهب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

أكد توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، أن قطاع الذهب في الإمارة يشهد دخول 150 إلى 200 شركة جديدة سنوياً، الأمر الذي يدل على المكانة المرموقة التي تتمتع بها الإمارة على الصعيد العالمي في القطاع، مشيراً إلى أنه يصل إجمالي عدد الشركات العاملة في قطاع الذهب بدبي إلى 4086 شركة، تعمل ضمن 5 نشاطات مختلفة.

حول تنافسية القطاع أكد عبدالله أن البيع عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» يعتبر أكبر تهديد لتجارة الذهب التقليدية، بعد أن اتجه البعض إلى ترويج وتصميم وبيع الذهب بشكل مباشر من خلال تلك الوسيلة التي حققت إقبالاً، بعد أن أتاحت ميزة البيع لمساعدة مستخدميها في تصوير وبيع منتجاتهم بأسلوب سهل، مشيراً إلى أن التسويق الإلكتروني للمنتجات، بما فيها الذهب، وبيعها على الإنترنت أصبح من أنجح أنواع التسويق، وكان هناك سوء تقدير من جانب أصحاب متاجر الذهب، ولا بد من مواكبة هذا التطور لكل من يريد الاستمرارية واستدامة عمله في القطاع.

وأوضح عبدالله في تصريحات صحفية أن نشاط «تجارة المجوهرات والمصوغات من الذهب والفضة»، يستأثر ب2498 رخصة، و«تجارة الذهب والمعادن الثمينة غير المشغولة» تستحوذ على 1184 رخصة، في حين تستحوذ «صائغ ذهب ومجوهرات ثمينة» على 392 رخصة، و«عمليات سباكة الذهب والمعادن الثمينة» 7 رخص، ونشاط «تصفية الذهب» 5 رخص.

وقال عبدالله: «تأتي الهند في مقدمة الدول التي تستحوذ على الرخص التجارية في قطاع الذهب، تليها باكستان وبريطانيا والسعودية وسويسرا وعُمان والأردن وبلجيكا واليمن وكندا، كما يعمل في قطاع الذهب في الإمارة أكثر من 62 ألف عامل يعملون في تجارة وتصنيع الذهب، إلى جانب أن إجمالي عدد الشاشات اللحظية الإلكترونية التي قامت مجموعة الذهب والمجوهرات بتركيبها في أسواق الإمارة حتى الآن 380 شاشة، لتوحيد قوائم أسعار الذهب في عدد من منافذ البيع في أسواق إمارة دبي، وفق مبادرة تم الاتفاق على تنفيذها بالتعاون مع اقتصادية دبي، لتوحيد أسعار البيع والشراء في منافذ التجزئة، وبذلك تعتبر الإمارات الدولة الوحيدة في العالم التي تنقل السعر العالمي للمستهلك في اللحظة نفسها». وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات: «على مستوى دولة الإمارات تستحوذ وحدها على 14% من إجمالي استهلاك الذهب حول العالم، كما أن هناك 40 دولة حول العالم تستورد الذهب من الإمارات وعلى رأسها الدول الآسيوية، ويتميز سوق دبي بالثقة الكبيرة من المستهلكين بحيث كان قطاع الذهب في الإمارة أقل قطاع اقتصادي يتلقى شكاوى لدى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي».