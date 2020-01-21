«رُوّاد» تنظم ورشة ريادة الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

اختتمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» مُؤخراً، ورشة عمل تدريبية حول «ريادة الأعمال في عالم الذكاء الاصطناعي والتحولات الرقمية»، قدمتها الدكتورة مريم سليمان، المدرب الدولي في القيادة ومستشار التطوير المؤسسي والمدير العام لمؤسسة «كايزن» للتدريب، وشارك في الورشة التي استمرت خمسة أيام في فندق «شيراتون الشارقة»، 15 من رواد ورائدات الأعمال والراغبين بدخول تجربة العمل الحر في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

وقال حمد المحمود، مدير المؤسسة: جاءت هذه الدورة ضمن الخطة التدريبية السنوية لمؤسسة رواد والتي تم تطويرها في عام 2020 من أجل استحداث برامج جديدة تقابلها ثورة شاملة لبناء أجيال جديدة واعية بأهمية التطور التكنولوجي وعالم الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى تطوير الأعمال الحالية لتواكب احتياجات السوق، ومن هنا تأتي أهمية استحداث برامج ومناهج تستهدف صناعة أجيال الغد، من خلال سد الفجوة في المهارات المطلوبة بقطاع التكنولوجيا ودعم الشباب وتحسين قدراتهم لتمكينهم من مواجهة التحديات المستقبلية في قطاع التكنولوجيا سريع التغيّر.

وتطرقت الدكتورة مريم سليمان إلى التعريف بماهية الاقتصاد الرقمي وموقع الشركات والمشاريع العاملة بهذا المجال في تنفيذ البرامج والمشاريع المرتبطة بالمستقبل، لافتة إلى أن عالم الأعمال يشهد تغيّرات جذرية بشتى الميادين في ظل الثورة الصناعية الرابعة، مشيرة إلى أن محور الاقتصاد في مئوية الإمارات 2071 يستهدف الوصول إلى اقتصاد متنوع معرفي ينافس أفضل اقتصادات العالم.

وأكدت أن حكومة الإمارات أعلنت أنها من خلال الذكاء الاصطناعي ستنجح في توفير 50% من التكاليف السنوية. كما استعرضت مجموعة من النماذج الإيجابية والناجحة لريادة الأعمال في ظل الاقتصاد الرقمي، مع شرح لممكنات ريادة الأعمال الناجحة في العصر الرقمي.