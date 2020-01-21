«غرفة أبوظبي» تنظم ندوة حول جائزة «الصغيرة والمتوسطة»

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي صباح أمس ندوة تعريفية حول جائزة غرفة أبوظبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويأتي تنظيم الندوة للتعريف بماهية الجائزة وأهدافها ودورها المهم في رفع تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي، كما تناولت الندوة الحديث حول عدة محاور رئيسية منها التعريف بنموذج الأعمال، والقيمة المضافة، كما ألقت الضوء على القطاعات المشاركة في الجائزة، والفئات الخاصة بالتكريم، واستعرضت الندوة التي قدمها شوقي اليوسف مدير إدارة التميز المؤسسي واستمرارية الأعمال بالإنابة، الشكل العام لوثيقة التقديم وكيفية إعدادها وفق متطلبات الجائزة.

وأكد عبد الله غرير القبيسي نائب مدير عام غرفة أبوظبي، الأهمية الكبيرة التي توليها الغرفة لقطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موضحاً أن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تقدر بحوالي 53% خلال عام 2018، وذلك بحسب تقرير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.