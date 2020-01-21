الأسهم الأوروبية تترقب «المشتريات».. و«الآسيوية» تصعد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباينت مؤشرات الأسهم العالمية، أمس الاثنين، في ظل ترقب الأسواق لبيانات اقتصادية مهمة، وفي ظل ذلك ارتفعت المؤشرات اليابانية والصينية بدعم تفاؤل المستثمرين؛ بعد توقيع اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي، فيما انخفضت نظيرتها الأوروبية؛ ترقباً لاجتماعات البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية هذا العام، بينما تشهد «وول ستريت» عطلة رسمية؛ بمناسبة عيد مارتن لوثر كينج.

في القارة العجوز، انخفضت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، أمس الاثنين؛ بعد أن بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً عند الإغلاق في الجلسة السابقة؛ إذ يلتقط المستثمرون الأنفاس قبل بداية أسبوع مزدحم يشهد صدور بيانات اقتصادية، وانعقاد الاجتماع الأول للبنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية هذا العام.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي نحو 0.1%، وفقد المؤشر داكس الألماني 0.2%؛ حيث أظهرت البيانات أن أسعار المنتجين في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تراجعت 0.2% على أساس سنوي في ديسمبر/‏كانون الأول 2019 مقارنة بارتفاعها 2.7% قبل عام.

ويترقب المستثمرون الآن قراءات لمؤشر مديري المشتريات لألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو يوم الجمعة، واجتماع البنك المركزي الأوروبي؛ لوضع السياسة النقدية يوم الخميس؛ حيث من المتوقع أن يبقي على سعر الفائدة على الإيداع دون تغيير عند 0.50-%.

وفي آسيا، واصلت المؤشرات اليابانية والصينية موجة الصعود، فارتفعت الأسهم اليابانية لأعلى مستوى في 15 شهراً، أمس الاثنين؛ بفضل بيانات قوية للإسكان في الولايات المتحدة، وتفاؤل المستثمرين؛ بعد توقيع اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي.

وصعد المؤشر نيكاي القياسي الياباني 0.18% إلى 24083.51 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أكتوبر/‏تشرين الأول 2018. وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5% إلى 1744.16 نقطة.

كما ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية، أمس الاثنين، بعد قرارات البنك المركزي بتثبيت معدل الفائدة الأساسي على القروض لمدة عام عند مستوى 4.15%، وارتفع مؤشر شنجهاي المركب بنحو 0.7% ليصل إلى 3095.8 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «سي.إس.آي 300» بنسبة مماثلة 0.7% ليصعد إلى 4185.83 نقطة.

(وكالات)