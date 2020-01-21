«أمانات» تشكل لجنةإدارة الفرص الاستثمارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق مجلس إدارة شركة «أمانات» خلال اجتماعه، أمس، على تشكيل لجنة الإدارة الخاصة للنظر في الفرصة الاستثمارية المحتملة لاستحواذ الشركة على حصة استراتيجية في مجموعة «في بي إس للرعاية الصحية».

كما وافق المجلس على توجيه اللجنة لمتابعة دراسة الصفقة والتواصل مع مجموعة «في بي إس للرعاية الصحية» فيما يتعلق بشروطها. وفوضت اللجنة بصلاحيات وهي تعيين المستشارين الخارجيين وتعيين مقيم مستقل لتقييم الصفقة وفقاً لنص المادة (152) من قانون الشركات التجارية، كونها من الصفقات مع طرف ذي علاقة والتواصل والتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع والهيئات والسلطات التنظيمية الأخرى والجهات الحكومية للحصول على كافة الموافقات اللازمة والدخول في اتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مجموعة «في بي إس للرعاية الصحية».

كما وافق المجلس على صفقة الاستحواذ من حيث المبدأ في ضوء دراسة الخيارات القانونية والمالية الخاصة، واعتماد العرض المبدئي للصفقة التي لا تزال قيد الدراسة والمراجعة القانونية والمالية النافية للجهالة، ومن ثم الحصول على موافقة مساهمي الشركة والجهات الرقابية المختلفة.