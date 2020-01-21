«مجلس المناطق الحرة بدبي» يعزز استراتيجية التجارة الإلكترونية في «سيملس»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن «مجلس المناطق الحرة بدبي» عن مشاركته في معرض سيملس الشرق الأوسط 2020، الحدث الذي يجمع قطاعات حلول الدفع والتكنولوجيا المالية ومحال البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا التأمين والهوية، كشريك استراتيجي للحدث في إطار تعزيز الجهود الداعمة لتسريع وتيرة النمو للتجارة الإلكترونية في إمارة دبي.

وقال د.محمد الزرعوني، أمين عام مجلس المناطق الحرة بدبي: يلتزم مجلس المناطق الحرة بدبي بتطوير السياسات ومختلف المبادرات التي تدعم التجارة الإلكترونية وتعزز نموها. ويكتسب معرض سيملس الشرق الأوسط 2020 أهمية بالغة كونه منصة رئيسية للشركات الإقليمية والعالمية للتعرف إلى مزايا دبي الاستراتيجية كمركز عالمي لوجستي للتجارة الإلكترونية.

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