83.7 مليون زائر لإسبانيا في 2019

قالت وزيرة الصناعة والسياحة الإسبانية رييس ماروتو، أمس الاثنين، إن عدد السائحين الذين توافدوا على البلاد من الخارج وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 83.7 مليون زائر في 2019 مضيفة أن التفاؤل يحدوها حيال عام 2020.

وأضافت ماروتو في مؤتمر صحفي أن عدد السائحين ارتفع 1% العام الماضي مقارنة بعددهم قبل عام. وقالت ماروتو «ننظر إلى 2020 بتفاؤل لأننا لدينا قطاع قوي وراسخ وقادر على التعامل مع التحديات ». (رويترز)