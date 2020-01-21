أخبار نفطية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **أفادت بيانات رسمية أمس الاثنين بأن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 إلى 7.37 مليون برميل يومياً من 7.06 مليون برميل يومياً في أكتوبر/ تشرين الأول.

**قالت وزارة البترول المصرية أمس الاثنين، إن الوزير طارق الملا وقع تسعة اتفاقات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما بمنطقتي البحر المتوسط والصحراء الغربية باستثمارات لا تقل عن 452.3 مليون دولار تقريباً تشمل حفر 38 بئراً.

**أظهرت بيانات ناقلات أن واردات الهند من نفط الشرق الأوسط تراجعت إلى أدنى مستوى في 4 سنوات. وتستورد الهند حوالي 84% من احتياجاتها النفطية وتعتمد عادة على الشرق الأوسط للحصول على معظم إمداداتها. وأظهرت البيانات أن ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم تسلمت 2.68 مليون برميل يومياً من نفط الشرق الأوسط عام 2019 بانخفاض 10% عن 2018 وحصلت على 1.8 مليون برميل يومياً من مناطق أخرى.

**قالت جمعية البترول اليابانية، إن ارتفاع إنتاج أوبك قد يعوض اضطراب إمدادات النفط في ليبيا والعراق، ما يقلص التأثير في أسواق النفط العالمية. وقال تاكاشي تسوكيوكا رئيس الجمعية: «أسعار النفط ربما تتقلب بسبب الحوادث في الآونة الأخيرة، لكن ينبغي ألا نشعر بالقلق كثيراً إزاء توازن العرض والطلب إذ إن بمقدور أوبك تغطية العجز من ليبيا والعراق».