شهادات ذهبية لثلاثة فروع من «الإمارات دبي الوطني»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس عن حصول ثلاثة من فروعه في دولة الإمارات العربية المتحدة على الشهادات الذهبية للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة، ليصبح بذلك أول بنك على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يطلق فروعاً حائزة هذه الشهادات المرموقة.

وحصلت فروع بنك الإمارات دبي الوطني في «العربي سنتر»، «أم سقيم» وفرع «برج خليفة»، على الشهادات المرموقة، لتسطر بذلك إنجازاً جديداً في مسيرة الاستدامة الطموحة التي يخوضها البنك.

وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، قال أحمد الشرياني، نائب رئيس تنفيذي، رئيس إدارة المشتريات والعقارات في بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا حصول ثلاثة من فروع بنك الإمارات دبي الوطني في دبي على الشهادات الذهبية للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة، في إنجاز جديد يأتي تماشياً مع جهودنا المتواصلة لتعزيز الاستدامة وانسجاماً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية الإمارات 2030 وإعلان دبي بشأن التمويل المستدام. ويستمر بنك الإمارات دبي الوطني في التزامه الراسخ بمزاولة نشاطه بأسلوب مستدام ينسجم بالكامل مع التوجيهات العالمية والرؤية الوطنية وأفضل الممارسات في القطاع». ويعد نظام تصنيف «الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة» الصادر عن «مجلس المباني الخضراء» في الولايات المتحدة، أرفع برنامج لتصنيف المباني والمنازل والمجمعات التي يجري تصميمها وتشييدها وتشغيلها بأسلوب يهدف إلى تحسين الأداء البيئي وصحة الإنسان.

من جهته، قال ماهيش رامانوجام، الرئيس التنفيذي لمجلس المباني الخضراء: «يمثل تصنيف الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة أداة لضمان تصميم وتشغيل المباني وفقاً لمنهجية تهدف إلى تحقيق الأداء الفائق في مجالي البيئة وصحة الإنسان على وجه الخصوص، إضافة إلى تحسين نتائج العوامل المحورية الثلاثة المتمثلة في الناس والكوكب والربحية. فمن خلال حرصه على الاستدامة كواحدة من أبرز أولوياته، يتصدر بنك الإمارات دبي الوطني جهود الاستدامة في القطاع ويساعد مجلس المباني الخضراء على المضي قدماً في رؤيتنا لتشييد بيئة مستدامة في غضون جيل واحد».

ويسعى بنك الإمارات دبي الوطني إلى المساهمة والاستثمار في برامج وحلول المسؤولية المجتمعية الداعمة لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية الإمارات 2030.