الذهب يتحرك في نطاق ضيق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحرك الذهب في نطاق ضيق قدره ثلاثة دولارات، أمس الاثنين، في الوقت الذي تشجع فيه بيانات اقتصادية أمريكية الاستثمار في الأصول المرتفعة المخاطر، بينما يتلقى المعدن الأصفر الدعم من تحوط محدود من المخاطرة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1558.46 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع 0.4% تقريباً في الأسبوع الماضي. وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1558.40 دولار.

وفي أسواق العملات، بدأ الدولار تعاملات الأسبوع على ارتفاع، أمس الاثنين، في الوقت الذي أشارت فيه بيانات اقتصادية إلى قوة الاقتصاد الأمريكي، بينما تلقت العملات الآسيوية الدعم من تفاؤل بشأن توقعات الصين.

واستقرت العملة الأمريكية قرب أعلى مستوى في أسبوع مقابل اليورو عند 1.1095 دولار، وبلغت ما يقل قليلاً فحسب، عن ذروة ثمانية أشهر، مقابل العملة اليابانية عند 110.17 ين للدولار. ومقابل سلة من العملات، استقر الدولار.

وارتفع اليوان الصيني 0.2% لأعلى مستوى في ستة أشهر، بينما صعد أيضاً الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي.

وارتفع اليوان إلى أعلى مستوى في ستة أشهر عند 6.8457 للدولار بعد أن استقر سعر فائدة قياسي للإقراض امس، ما أدى إلى مكاسب في أنحاء آسيا.

وزاد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي نحو 0.2%، بينما ارتفعت أيضاً عملات أسواق ناشئة.

وسجل الجنيه الاسترليني أدنى مستوى في أسبوع عند 1.3 دولار، مع قلق الأسواق من أن يخفّض بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة بنهاية الشهر، على الأخص إذا تمخضت مسوح للأعمال هذا الأسبوع عن نتائج سلبية. (وكالات)