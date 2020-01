شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يعنى توحيد باقات التليفون الأرضى للمصرية للاتصالات؟.. أعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الشركة المصرية للاتصالات تحصيل فاتورة التليفون الأرضى لشهر يناير 2020، منذ 15 من الشهر الجارى، و يأتى ذلك مع تطبيق قرار توحيد الباقات لتشمل الدقائق الشهرية و خدمة رقم الطالب فى باقة واحدة تصل الى 20 جنيها شهريا بدلا من 15 جنيه، وتقوم الشركة بتحصيل فواتير التليفون المنزلى كل ثلاثة أشهر تتضمن قيمة الاشتراكات فى تلك المدة و المكالمات الإضافية للعملاء و التى تزيد عن قيمة الباقة الشهرية.

وتم توحيد الباقات الأساسية للتليفون الأرضى المنزلى فى باقة WE أرضى 20 جنيه، وتتضمن 120 دقيقة محلية وخدمة إظهار رقم الطالب، وبهذا القرار الذى أصدرته الشركة، تكون الشركة قد ألغت باقة 15 جنيه السابقة لتبدأ الباقات من الباقة الأساسية WE 20، كما تتيح الشركة لعملائها خيارات أخرى من الباقات الأكبر التي تتناسب مع رغبات العملاء واحتياجاتهم المختلفة وهي باقة WE أرضي 35، وWE أرضي 65.

Advertisements

وأتاحت المصرية للاتصالات العديد من طرق الدفع لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2020، وذلك عبر منافذ التحصيل التابعة لها والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك منافذ التحصيل التابعة لـ "فورى"، و"خدماتى"، و"Bee"، والبريد المصرى، ومصارى، وأمان، وكذلك إمكانية سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمى للشركة.

وبدأت الشركة فى تحصيل فاتورة التليفون الأرضى، فاتورة يناير 2020 عن آخر ثلاثة اشهر من العام الماضى، ويمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الموقع الإلكترونى للشركة على الإنترنت te.eg .

وفاتورة التليفون الأرضى لشهر يناير 2020 يتم سدادها بدءا من 15/1 ولمدة شهر حتى 14 /2 ثم يتم تحويل الخط استقبال فقط ولمدة شهر حتى 14/3 ثم من يوم 15/3 يتم تحميل غرامة تأخير وقطع الحرارة عن الخط آرسال و استقبال.