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شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته حيال نمو الاقتصاد العالمي خلال عامي 2019 و2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حذر صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر اليوم إزاء تباطؤ في النمو واحتمالات تعرض الاقتصاد العالمي مشيراً إلى الأمور لا تظهر تحسناً بعد رغم انحسار أحد العوامل السلبية في العام الماضي، وهي الحرب التجارية.
يأتي تقرير صندوق النقد بعد توقيع الولايات المتحدة والصين في الأسبوع الماضي على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري وبدء المفاوضات على المرحلة الثانية، لكن هناك تحذيرات بمزيد من العراقيل في العلاقات بين البلدين.
هذا، وقد توقع الصندوق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% عام 2019 وبنسبة 3.4% عام 2020، لكنه خفض توقعاته إلى نمو بنسبة 2.9% عام 2019 ونمو بنسبة 3.3% عام 2020، فيما يتوقع نموا بنسبة 3.5% عام 2021.
ومن جانبها، صرحت مديرة صندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا" بأن احتمالية تعرض الاقتصاد العالمي لكساد كبير لا تزال قائمة، وذلك بسبب فجوة عدم المساواة وعدم استقرار الأسواق المالية.
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