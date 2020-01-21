شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة التجارة الأمريكية تناقش اليوم الثلاثاء اللوائح الجمركية مع رئيس المصلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ، رئيس مصلحة الجمارك المصرية ،سيد كمال نجم ،اليوم الثلاثاء ، للحديث فى ندوة تحت عنوان " اللوائح الجمركية المصرية: الطريق إلى الأمام" .

تعقد اللقاء لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية وذلك لمناقشة اللوائح الجمركية المصرية ولا سيما مشروع قانون الجمارك الجديد ،و التطورات الرئيسية في اللوائح الجمركية ، وكذلك المراكز اللوجستية ، ومن المتوقع أن يشهد اللقاء نقاشا بين الشركات الحاضرة وبين رئيس المصلحة حول أفضل السبل للتعامل مع الجمارك .

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وكانت الغرفة الأمريكية برئاسة الدكتور شريف كامل، استضافت المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وذلك في إطار اللقاءات التي تعقدها الغرفة الأمريكية مع المسؤولين وصناع القرار في مصر، حيث من المقرر أن يعقد اللقاء لمناقشة الخطة الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال السنوات الخمس المقبلة، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين أعضاء الغرفة الأمريكية في مصر.

من جانبه أكد الدكتور شريف كامل، عميد كلية الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، رئيس الغرفة الامريكية، أن مصر تمتلك التربة الجيدة للنمو، وهى بالفعل اقتصاديا على الطريق الصحيح، لافتا أن مصر من اسرع الاقتصادات نموًا فى العالم خلال الفترة الحالية ، مضيفا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى ساهم بشكل كبير فى حل المشكلات ، مشيدا بما شهدته الموازنة من خفض العجز، بجانب الحد من التضخم بالرغم من وجود مشكلة حقيقية نتيجة الزيادة السكانية، مما يصعب من توفير فرص عامل كافية للجميع .

وأشار كامل ، إلى أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر الفترة المقبلة، مع القضاء على البيروقراطية، وأيضا فتح المجال للقطاع الخاص لخلق فرص العمل وتنفيذ المشروعات بعدما تجاوز الاقتصاد الفترات الحرجة وعادت السياحة لمعدلاتها الطبيعية وهو ما انعكس على تحسن المؤشرات الاقتصادية بشكل كبير .