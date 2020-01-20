شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للذهب قبيل انطلاق منتدى "دافوس" الاقتصادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب على نحو إيجابي خلال تعاملات اليوم الهادئة نتيجة إغلاق أسواق الأسهم والسندات في الولايات المتحدة وقبيل انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع "دافوس" بسويسرا.



وفي سياق متصل، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) على نحو سلبي بحلول الساعة 20:40 بتوقيت جرينتش عند 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.

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وبحضور عدد من الشخصيات العالمية في السياسة والاقتصاد والمليادريرات والمصرفيين بالبنوك المركزية، ستنطلق أعمال "دافوس" بداية من الغد ولمدة أربع سنوات.



وتتابع الأسواق عن كثب أيضا هذا الأسبوع محاكمة الرئيس "دونالد ترامب" أمام مجلس الشيوخ بعد اتهامات وجهها إليه الديمقراطيون بشكل رسمي في مجلس النواب، وربما يؤدي الأمر إلى عزله من منصبه.



وعلى صعيد التعاملات، استقرت العقود الفورية للذهب تسليم فبراير/شباط بحلول الساعة 20:43 بتوقيت جرينتش عند 1560.8 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 1562.7 دولار وأقل سعر عند 1555.9 دولار.