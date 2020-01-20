شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تقلص مكاسبها وسط تعاملات هادئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين وقلصت مكاسبها لاحقاً وسط تعاملات هادئة نتيجة العطلة الرسمية في الولايات المتحدة بمناسبة الاحتفال بعيد "مارتن لوثر كينج الإبن".



ونصحت وكالة الطاقة الدولية شركات النفط والغاز الطبيعي بضرورة تبني استراتيجيات من شأنها مكافحة مخاطر التغيرات المناخية.



ويتابع المستثمرون حول العالم عن كثب فاعليات انطلاق منتدى الاقتصاد في منتجع "دافوس" السويسري والذي سينطلق غدا ويستمر على مدار أربعة أيام.

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وكان الارتياح قد ساد الأسواق في الأسبوع الماضي بعد التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين لينتهي بذلك عامل سلبي أرق المستثمرين على مدار الثمانية عشر شهراً الماضية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي بحلول الساعة 18:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 58.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 59.7 دولار وأقل سعر عند 58.5 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.5% إلى 65.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 66 دولارا وأقل سعر عند 64.9 دولار.