الاقتصاد

جازبروم تقول إنه تم إنهاء تجميد أصول لها في الخارج

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - عملاق الغاز الروسي جازبروم

قال عملاق الغاز الروسي جازبروم يوم الاثنين إن تجميد بعض أصوله في الخارج بطلب من شركة نافتوجاز الأوكرانية المملوكة للدولة تم رفعه.

وأضاف أن تلك الأصول موجودة في انجلترا وويلز وهولندا ولوكسمبورج.

وقالت جازبروم للغاز الشهر الماضي إنها دفعت لأوكرانيا 2.9 مليار دولار لتسوية نزاع قانوني في إطار اتفاق أوسع للغاز. وفي المقابل من المنتظر أن توقًع أوكرانيا تسوية قانونية وتسحب كل مطالباتها القائمة.

 

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